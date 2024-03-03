Матч завершився внічию з рахунком 2:2. Вже в компенсований час гостей від поразки врятував український півзахисник Данило Ігнатенко, пише 24 Канал.

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Важливий гол Ігнатенка

Наш земляк у шостому матчі поспіль вийшов у стартовому складі Бордо та став рятівником своєї команди. На 90+4 хвилині він прийняв пас від Педро Діаса, обіграв одного суперника та красивим ударом у дальній кут вирвав для гостей нічию.

Дивіться відео гола Данила Ігнатенка

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Данило Ігнатенко провів 25 матчів за Бордо в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист.

Довідка. Наразі клуб українського півзахисника посідає тринадцяте місце в турнірній таблиці Ліги 2 та на 6 очок відстає від п'ятої сходинки, яка дозволяє кваліфікуватися у плей-оф за право піднятися в елітний дивізіон чемпіонату Франції. Свій наступний поєдинок Бордо зіграє 9 березня о 20:00 проти Кевіллі Руан.

Що відомо про Данила Ігнатенка