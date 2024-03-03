Матч завершився внічию з рахунком 2:2. Вже в компенсований час гостей від поразки врятував український півзахисник Данило Ігнатенко, пише 24 Канал.
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Важливий гол Ігнатенка
Наш земляк у шостому матчі поспіль вийшов у стартовому складі Бордо та став рятівником своєї команди. На 90+4 хвилині він прийняв пас від Педро Діаса, обіграв одного суперника та красивим ударом у дальній кут вирвав для гостей нічию.
Дивіться відео гола Данила Ігнатенка
Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Данило Ігнатенко провів 25 матчів за Бордо в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист.
Що відомо про Данила Ігнатенка
- Вихованець запорізького Металурга
- В Україні також грав за донецький Шахтар, Маріуполь і Дніпро-1
- З січня 2022 року виступає за Бордо, контракт з яким чинний до кінця сезону-2025/2026
- За збірну України провів 6 матчів, у яких відзначився 1 голом.