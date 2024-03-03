Матч завершился вничью со счетом 2:2. Уже в компенсированное время гостей от поражения спас украинский полузащитник Даниил Игнатенко, пишет 24 Канал.
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Важный гол Игнатенка
Наш земляк в шестом матче подряд вышел в стартовом составе Бордо и стал спасителем своей команды. На 90+4 минуте он принял пас от Педро Диаса, обыграл одного соперника и красивым ударом в дальний угол вырвал для гостей ничью.
Смотрите видео гола Даниила Игнатенко
Отметим, что в сезоне-2023/2024 Даниил Игнатенко провел 25 матчей за Бордо во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист.
Что известно про Даниила Игнатенка
- Воспитанник запорожского Металлурга
- В Украине также играл за донецкий Шахтер, Мариуполь и Днепр-1
- С января 2022 года выступает за Бордо, контракт с которым действует до конца сезона-2025/2026
- За сборную Украины провел 6 матчей, в которых отметился 1 голом.