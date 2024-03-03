Матч завершился вничью со счетом 2:2. Уже в компенсированное время гостей от поражения спас украинский полузащитник Даниил Игнатенко, пишет 24 Канал.

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Важный гол Игнатенка

Наш земляк в шестом матче подряд вышел в стартовом составе Бордо и стал спасителем своей команды. На 90+4 минуте он принял пас от Педро Диаса, обыграл одного соперника и красивым ударом в дальний угол вырвал для гостей ничью.

Смотрите видео гола Даниила Игнатенко

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Даниил Игнатенко провел 25 матчей за Бордо во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

Справка. Сейчас клуб украинского полузащитника занимает тринадцатое место в турнирной таблице Лиги 2 и на 6 очков отстает от пятой строчки, которая позволяет квалифицироваться в плей-офф за право подняться в элитный дивизион чемпионата Франции. Свой следующий поединок Бордо сыграет 9 марта в 20:00 против Кевилли Руан.

Что известно про Даниила Игнатенка