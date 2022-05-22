Снова надел футболку Ливерпуля.

Украинский нападающий снова оделся в футболку Ливерпуля после 12 лет перерыва. Андрей Воронин вышел в стартовом составе, но отличиться результативными действиями не смог.

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Поединок с благотворительным характером прошел на домашней арене Манчестер Юнайтед – "Олд Траффорд".

Легенды Ливерпуля с разгромным счетом обыграли соперника – 1:3. Единственный гол в составе "красных дьяволов" забил болгарский форвард Димитар Бербатов. В составе гостей авторами голов стали Луис Гарсия и Марк Гонсалес, оформивший дубль.

Победителей сыграли такие легенды как Куйт, Каррагер, Райт, Сиссоко, Дудек, Пеннант, Даунинг и другие.

Этот поединок позволил сыграть 1,3 миллиона фунтов для благотворительного фонда "красных дьяволов" Manchester United foundation.

Андрей Воронин выложил фото из поединка в своих соцсетях. Украинец никак не прокомментировал фото, добавив только смайлик сердечка.

Карьера Воронина в Ливерпуле

Летом 2007 года Андрей Воронин поставил подпись под контрактом с английским грандом.

Уже в сентябре 2008 года украинца арендовала немецкая Герта, где пробыл до лета 2009-го.

На контракте в Ливерпуле пробыл до января 2010, после чего перешел в московское Динамо.

В АПЛ отыграл всего 27 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи. В общей сложности провел на футбольном поле 1323 минуты.

В июле 2014 года повесил бутсы на гвоздь. Последним клубом в его карьере стало Динамо Москва.

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