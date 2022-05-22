Снова надел футболку Ливерпуля.
Украинский нападающий снова оделся в футболку Ливерпуля после 12 лет перерыва. Андрей Воронин вышел в стартовом составе, но отличиться результативными действиями не смог.
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Поединок с благотворительным характером прошел на домашней арене Манчестер Юнайтед – "Олд Траффорд".
Легенды Ливерпуля с разгромным счетом обыграли соперника – 1:3. Единственный гол в составе "красных дьяволов" забил болгарский форвард Димитар Бербатов. В составе гостей авторами голов стали Луис Гарсия и Марк Гонсалес, оформивший дубль.
Победителей сыграли такие легенды как Куйт, Каррагер, Райт, Сиссоко, Дудек, Пеннант, Даунинг и другие.
Этот поединок позволил сыграть 1,3 миллиона фунтов для благотворительного фонда "красных дьяволов" Manchester United foundation.
Андрей Воронин выложил фото из поединка в своих соцсетях. Украинец никак не прокомментировал фото, добавив только смайлик сердечка.
Карьера Воронина в Ливерпуле
- Летом 2007 года Андрей Воронин поставил подпись под контрактом с английским грандом.
- Уже в сентябре 2008 года украинца арендовала немецкая Герта, где пробыл до лета 2009-го.
- На контракте в Ливерпуле пробыл до января 2010, после чего перешел в московское Динамо.
- В АПЛ отыграл всего 27 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи. В общей сложности провел на футбольном поле 1323 минуты.
- В июле 2014 года повесил бутсы на гвоздь. Последним клубом в его карьере стало Динамо Москва.
Покинул страну-агрессора после 24 февраля
- Андрей Воронин не только играл в России, но и работал по окончании карьеры. С октября 2020 стал ассистентом главного тренера московского Динамо, где раньше играл в роли футболиста.
- Пробыл во враждебной стране до 1 марта 2022 и покинул государство после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Сейчас украинец без работы.
- До вояжа в Россию работал со скромным германским клубом Бюдерих. Во главе команды провел 15 поединков, в которых его команда одержала 6 побед, еще дважды играла в ничью и 7 раз уступала соперникам.
- Украинский специалист покинул пост уже через 6 месяцев. Последнее время в клубе Воронин пропустил по личным причинам. По словам руководства Бюдериха, это стало причиной увольнения. Однако еще одной причиной могли стать неудовлетворительные выступления команды.