Третя результативна дія за пів року
Бордо у завершальному матчі 38 туру чемпіонату Франції обіграв Брест із рахунком 4:2. Український півзахисник утретє за час виступу за клуб відзначився результативною дією, пише 24 канал.
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У попередніх матчах Ігнатенко двічі допомагав команді асистами. Данило відзначився у поєдинках проти Сент-Етьєна та Нанта.
Цього разу футболіст оформив гольову передачу в 38-му турі чемпіонату проти Бреста, на який знову вийшов у стартовому складі.
На 14-й хвилині зустрічі Ігнатенко віддав пас португальському захиснику Рікарду Манґашу, який відкрив рахунок на свою користь.
Відео гольової передачі українця
Бордо посів останнє місце у турнірній таблиці Ла Ліги 1, поступившись Сент-Етьєну одне очко. Тепер Сент-Етьєн зіграє у стикових матчах проти Бреста.
В активі команди українця 31 очко за 38 матчів. Тож наступного сезону команда гратиме вже в Лізі 2.
Кар'єра Ігнатенка
- Українець орендований у донецького Шахтаря.
- Данило Ігнатенко зіграв у складі Бордо 11 офіційних матчів. Сім з них – зі старту.
- Український футболіст дебютував за французьку команду 6 лютого. Проте дебют був не надто вдали, оскільки Данило одразу заробив вилучення.
- Першу частину сезону Ігнатенко відіграв у складі Дніпра-1, забивши 3 голи у 15 поєдинках.
Дебют у збірній
- Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив, що 22 травня до збірної України на зборі в Словенії приєднаються ще два футболісти. Серед них Данило Ігнатенко.
- Для 25-річного Ігнатенка це дебютний виклик до національної команди.