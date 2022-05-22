Третя результативна дія за пів року

Бордо у завершальному матчі 38 туру чемпіонату Франції обіграв Брест із рахунком 4:2. Український півзахисник утретє за час виступу за клуб відзначився результативною дією, пише 24 канал.

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У попередніх матчах Ігнатенко двічі допомагав команді асистами. Данило відзначився у поєдинках проти Сент-Етьєна та Нанта.

Цього разу футболіст оформив гольову передачу в 38-му турі чемпіонату проти Бреста, на який знову вийшов у стартовому складі.

На 14-й хвилині зустрічі Ігнатенко віддав пас португальському захиснику Рікарду Манґашу, який відкрив рахунок на свою користь.

Відео гольової передачі українця

Бордо посів останнє місце у турнірній таблиці Ла Ліги 1, поступившись Сент-Етьєну одне очко. Тепер Сент-Етьєн зіграє у стикових матчах проти Бреста.

В активі команди українця 31 очко за 38 матчів. Тож наступного сезону команда гратиме вже в Лізі 2.

Кар'єра Ігнатенка

Українець орендований у донецького Шахтаря.

Данило Ігнатенко зіграв у складі Бордо 11 офіційних матчів. Сім з них – зі старту.

Український футболіст дебютував за французьку команду 6 лютого. Проте дебют був не надто вдали, оскільки Данило одразу заробив вилучення.

Першу частину сезону Ігнатенко відіграв у складі Дніпра-1, забивши 3 голи у 15 поєдинках.

Дебют у збірній

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив, що 22 травня до збірної України на зборі в Словенії приєднаються ще два футболісти. Серед них Данило Ігнатенко.

Для 25-річного Ігнатенка це дебютний виклик до національної команди.

Зверніть увагу! 1 червня збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. У разі перемоги підопічні Петракова 5 червня зустрінуться з Уельсом.