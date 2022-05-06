Игнатенко может прибыть в сборную Украины: игрок Шахтера раскрылся в аренде у Бордо

В расположение сборной Украины может приехать Данило Игнатенко. Футболист хорошо выступает в аренде во французском Бордо.

Интересный подход Петракова

Игра 25-летнего центрального полузащитника заинтересовала тренерский штаб "сине-желтых" на кругу с Александром Петраковым. По информации "ТаТоТаке", Даниил Игнатенко вошел в список футболистов-легионеров, которые присоединятся к сборной по окончании сезона.

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Игнатенко, контракт которого принадлежит Шахтеру, неплохо выступает в аренде во французском Бордо. Полузащитник уже успел отличиться дебютными результативными действиями.

Кто такой Данило Игнатенко

В Украине полузащитник уже успел поиграть за ряд клубов – Запорожский Металлург, Шахтер-2, Мариуполь, Днепр-1 и главную команду Шахтера.

Также имел вояж в Венгрию, где надевал футболку Ференцвароша.

В конце января 2022 года Шахтер покинул ради аренды в Бордо.

За французский клуб уже успел сыграть 9 матчей, в которых отличился двумя ассистами.

Если Игнатенко продолжит в том же духе, французы могут выкупить контракт футболиста у "горняков". Такой пункт прописан в договоре аренды.

Контракт Данилы с Шахтером рассчитан до конца июня 2023 года.

Что известно о подготовке сборной Украины

Национальная команда уже начала подготовку к матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Подопечные Петракова готовятся в Брно, что в 40 километрах от Любляны.

В расположение сборной уже прибыли игроки Шахтера, Динамо и других клубов. Тренерский штаб только ожидает приезда украинских футболистов, выступающих за границей.

К сожалению, фланговый защитник "горняков" Виктор Корниенко не смог приехать в сборную из-за повреждений. За то Михаил Мудрик прошел медицинское обследование, показавшее сложность травмы. К счастью она оказалась несерьезной, поэтому талантливый футболист уже возобновил беговую работу.

Набирать форму Украина будет не только из-за тренировочного процесса. В ходе подготовки подопечные Петракова сыграют ряд спаррингов. По словам президента УАФ Андрея Павелко, таких матчей будет четыре или пять. Первый соперник уже известен. Им станет Боруссия в Менхенгладбах. Встреча состоится 11 мая.

Поединок плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии состоится 1 июня. из-за войны встреча была перенесена на эту дату. Если "сине-желтые" будут праздновать победу, то сойдутся с Уэльсом в борьбе за путевку в Катар.