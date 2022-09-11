Іга Швьонтек – Онс Жабер 2:0 (6:2, 7:6)
Вирішальний поєдинок тривав 1 годину та 51 хвилину. Два сети знадобились польській тенісистці, щоб поповнити свою колекцію престижним трофеєм, пише 24 канал.
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Фінал полячка розпочала з трьох поспіль виграних геймів. Далі Швьонтек віддала дещо ініціативу. Чим скористалась Жабер – два гейми для Онс. Однак це був лише одним промінчик надії для туніски.
Іга знову включилась, взяла три гейми поспіль та оформила перемогу у першому сеті – 6:2.
Друга партія не була такою легкою для польської тенісистки. Жабер нав'язала боротьбу та перевела сет у тай-брейк. Де у палкій боротьбі сильнішою була Швьонтек – 7:5 та 7:6 у сеті.
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Іга Швьонтек – переможниця US Open-2022.
Відеоогляд фіналу Швьонтек – Жабер