Янник Синнер – Карлос Алькарас 3:6 / 7:6 / 7:6 / 5:7 / 3:6

На US Open 2022 наступило время полуфинальных матчей, пишет 24 канал. До этой стадии на мужском одиночном турнире так и не дошли главные фавориты.

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Еще в 1/8 финала россиянин Даниил Медведев уступил Нику Кирьосу, а Рафа Надаль вылетел от Фрэнсиса Тиафо. Таким образом, главным фаворитом US Open стал испанец Карлос Алькарас.

Четвертая ракетка мира не без проблем, но прошла в 1/4 финала итальянца Янника Синнера. Матч затянулся на пять сетов, но во время второго Карлос смог повеселить публику.

При счете 6:5 по геймам на подаче Синнера испанец рискнул отбить мяч ракеткой за спиной. Это произвело фурор на стадионе. А когда Карлос еще и выиграл эту подачу, зрители сошли с ума от радости.

Шикарный финт Алькараса:

Кто сразится за победу на US Open

В полуфинале Алькарас будет противостоять Фрэнсису Тиафо, сумевшему оставить вне турнира Надаля. В параллельной паре Касперу Рууду будет противостоять игрок без страны Карен Хачанов.

Определились полуфинальные пары и в женском турнире. Главная фаворитка турнира Ига Свентек сыграет против Арины Соболенко, а Онс Жабер из Туниса померяется силами с Каролин Гарсией.