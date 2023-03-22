Первая ракетка мира Ига Швентек внезапно снялась с турнира в Майами: в чем причина

Польская теннисистка намерена залечить травму, полученную в Индиан-Уэллс. Ожидается, что ее возвращение состоится не раньше конца апреля.

В США стартовал престижный теннисный турнир категории WTA1000 в Майами. На него съехались 96 лучших теннисисток мира. Впрочем, соревнование обойдется без первой ракетки мира.

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Ига Швентек сообщила о снятии с турнира в Майами. Девушка сообщила, что получила травму ребра на соревнованиях в Индиан-Уэллс, поэтому вынуждена пропустить не только эти соревнования, но и выступления за сборную Польшу в квалификации Билли Джин Кап в апреле.

В последние дни я проходила обследование. Мой врач сообщил мне диагноз. К сожалению, я до сих пор чувствую большой дискомфорт и сильные боли, поэтому не могу соревноваться. Мне нужно сделать перерыв, чтобы восстановиться, поэтому я вынуждена сняться с турнира в Майами и матча у Билли Джин Кап. Я буду держать вас в курсе, когда будет мой следующий турнир, потому что все будет зависеть от процесса восстановления и рекомендаций моей медицинской команды,

– сообщила Швентек.

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В сетке турнира в Майами первую ракетку мира заменит идущая под 94 номером австрийка Юлия Грабер в рейтинге WTA. Она стала лаки-лузером из проигравших в финале квалификации. Девушка начнет сразу со второго раунда и сыграет против американки Клэр Лю.

К слову, в соревнованиях примут участие три украинки. Ангелина Калинина начнет путь со второго круга, туда же вышла и Марта Костюк, победившей Элизабетту Коччаретто Еще свой поединок первого круга не сыграла Леся Цуренко против канадки Лейлы Фернандес.