У США стартував престижний тенісний турнір категорії WTA1000 в Маямі. На нього з'їхались 96 найкращих тенісисток світу. Втім змагання обійдеться без першої ракетки світу.

До теми Вибірковість WTA: асоціація "випадково" проігнорувала медіа-захід Швьонтек з підтримкою України

Іга Швьонтек повідомила про зняття з турніру в Маямі. Дівчина повідомила, що отримала травму ребра на змаганнях в Індіан-Веллс, тому змушена пропустити не тільки ці змагання, а і виступи за збірну Польщу у кваліфікації Біллі Джин Кап в квітні.

Протягом останніх днів я проходила обстеження. Мій лікар повідомив мені діагноз. На жаль, я досі відчуваю великий дискомфорт та сильний біль, тож не можу змагатися. Мені потрібно зробити перерву, щоб відновитися, тому я змушена знятися з турніру в Маямі та матчу у Біллі Джин Кап. Я триматиму вас у курсі, коли буде мій наступний турнір, тому що все залежатиме від процесу відновлення та рекомендацій моєї медичної команди,

– повідомила Швьонтек.

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У сітці турніру в Маямі першу ракетку світу замінить австрійка Юлія Грабер, яка йде під 94 номером у рейтингу WTA. Вона стала лакі-лузером з тих, хто програв у фіналі кваліфікації. Дівчина почне одразу з другого раунду і зіграє проти американки Клер Лю.

До слова, на змаганнях візьмуть участь три українки. Ангеліна Калініна почне шлях з другого кола, туди ж вийшла і Марта Костюк, яка перемогла Елізабетту Коччаретто. Ще свій поєдинок першого кола не зіграла Леся Цуренко, проти канадки Лейли Фернандес.