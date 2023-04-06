Все теннисисты должны были осудить войну: Швентек высказалась по поводу отстранения россиян

Первая ракетка мира Ига Швентек поддержала отстранение теннисистов стран-агрессоров от соревнований. Однако, такое решение должно было появиться в первые дни агрессии России.

Польская теннисистка Ига Швентек известна своей поддержкой Украины. На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе первая ракетка мира с пониманием отнеслась к поступку Леси Цуренко, отказавшейся выходить на корт против "нейтральной" белоруски Арины Сабаленко.

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Швентек: Спорт всегда использовался в пропаганде

По мнению титулованной теннисистки, руководящим органам Ассоциации нужно было сразу запретить выступления российских и белорусских игроков. Такой шаг заставил задуматься как самих агрессоров, так и их сторонников. Свой ответ Швентек аргументировал фактом из истории.

Я слышала, что после Второй мировой войны немецких игроков не допускали, равно как японских и итальянских, и мне кажется, что подобные моменты показали бы российскому правительству, что, возможно, не стоило этого делать. Понимаю, что это мелочи, потому что мы только спортсмены, маленький кусочек мира, но я чувствую, что спорт очень важен, и спорт всегда использовался в пропаганде.

– сказала Швентек.

Теннис с самого начала мог действовать лучше

Однако теннисные ассоциации не пошли по пути бана россиян и белорусов. Теперь поздно отстранять представителей стран-агрессоров.

"Это решение рассматривалось, но теннис не пошел по этому пути, а теперь это, наверное, было бы достаточно несправедливо по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что такое решение должно было быть принято еще год назад.

Мне кажется, что теннис с самого начала мог бы действовать лучше, показывая всем, что теннисисты выступают против войны. Думаю, они могли бы сделать больше, чтобы донести это мнение и рассказать о своих взглядах, а также помочь нам лучше справиться в раздевалке, потому что атмосфера там достаточно напряженная", – рассказала Швентек.

Кроме того, звездная теннисистка высказалась о своем отношении к россиянам и белорусам.

"Если говорить о российских и белорусских игроках, то они не виноваты, что у них такой паспорт, но, с другой стороны, мы все в определенной степени влияем на ситуацию и если это поможет остановить российскую агрессию, мы должны пойти по этому пути в плане решений, принимающих федерации.

Конечно, это легко говорить, но когда вы сталкиваетесь с людьми лицом к лицу, это немного другое. Я пожала руку, например Дарии Касаткиной – она открыто сказала, что сначала была против войны, и ее мечтой было бы, чтобы она закончилась. Я очень уважаю это, потому что думаю, что для российских спортсменов это смело, поскольку их ситуация достаточно сложна и иногда им тяжело говорить об этом вслух", – заявила первая ракетка мира.