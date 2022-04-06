Идите нах*й, – жена Зинченко обратилась к "зомби" из России, показав им направление корабля

Жена одного из лидеров сборной Украины Влада Зинченко заявила, что так и не смогла достучаться до народа страны-агрессора. Любимая футболиста рассказала, что на языке врага может лишь указать россиянам направление "русского корабля".

Влада Зинченко: Извиняться за эти слова, я не буду

Спортивная журналистка Влада Зинченко, более известная, чем Влада Седан, призналась, что ей уже надоело обращаться к россиянам, которые не воспринимают ее слова. Телеведущая заявила, что легче удариться головой о стену, чем достучаться до русского народа.

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Вы просите провести интервью на русском языке, чтобы нас услышали русские. Мне не сложно общаться по-русски, но уже прошло столько войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: "Идите нах*й". Извиняюсь за эти слова, я не буду. Это все,

– сказала Влада Зинченко.

"К сожалению, там не к кому стучаться"

Жена украинского футболиста уверена, что после стольких дней войны продолжать стучаться к россиянам – нет смысла. Влада дальше будут продолжать разговаривать на украинском и не собираются прогибаться под мнением народа страны-агрессора.

"Лучше подойду и трижды головой о стену ударюсь, пользы будет больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучаться. Может перед ними на колени встать? Делать этого не буду, дальше буду общаться на украинском языке", – ответила супруга Александра Зинченко.

Ранее Александр Зинченко обратился к мировому сообществу с призывом "Остановить войну". Футболист не может смотреть, как гибнут его земляки.