Жива легенда світового футболу Златан Ібрагімович також став жертвою коронавірусу. Шведський форвард італійського "Мілану" здав позитивний тест на COVID-19.

Ібрагімович 23-го вересня здав позитивний тест на COVID-19. Як повідомляє сайт "Мілану", футболіст пропустить матч італійців у Лізі Європи проти "Буде/Глімт".

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"Мілан" повідомив, що Златан був негайно поміщений на домашній карантин. Всі інші члени команди та персонал пройшли негативний тест.

Коронавірусу вистачило сміливості кинути мені виклик

38-річний нападник "Мілана" підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус. Він з гумором прийняв цей виклик.

Вчора у мене був негативний тест на COVID-19, а сьогодні – позитивний. Ніяких симптомів немає. Коронавірусу вистачило сміливості кинути мені виклик. Погана ідея,

– написав Ібрагімович у твіттері.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

Колишній гравець збірної Англії, а зараз експерт BBC Гарі Лінекер відреагував на новину про зараження Ібрагімовича коронавірусом.

У цій ситуації Лінекер жартома підтримав вірус, якому, за словами ексфутболіста, буде непереливки у боротьбі з Іброю.

"Чув, що Ібра здав позитивний тест на коронавірус. Всі мої думки з вірусом в цей непростий момент", – пожартував Лінекер у твіттері.