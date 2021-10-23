Дикость фанатов

На последних минутах встречи гости забили два мяча и счет стал 3:1 в пользу Победы. Игроки не успели порадоваться, как на поле прорвались фанаты ФК Сумы и начали драку с футболистами Победы.

Смотрите также Шахтер в нервном матче победил Ворсклу, которая играла в меньшинстве: видео

Арбитр встречи София Причина досрочно завершила матч, уведя команды с поля. Фанаты еще долго не покидали пределы поля.

Таким образом, матч был прерван на 90-й минуте при счете 3:1 в пользу Победы. Скорее всего, ФК Сумы получит серьезное наказание в виде технического поражения и крупного штрафа.

Видео эпизода (начиная с 1:55:00)