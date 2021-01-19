Форвард Мілана Златан Ібрагімович продовжує забивати голи. Його гольова серія триває уже 23 роки.

Ібрагімович вийшов у стартовому складі Мілана на матч чемпіонату Італії проти Кальярі. І відзначився дублем. На 7-й хвилині він забив з пенальті, а на 52-й хвилині забив другий гол у матчі. Саме вони й принесли перемогу Мілану, який догравав матч у меншості після вилучення Салемакерса.

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Ці голи дозволили Ібрагімовичу встановити декілька унікальних досягнень:

Ібрагімович забиває в кожному році, починаючи з 1999 року. Таким чином його гольова серія триває вже 23 роки.

Нападник забив у дев'ятому матчі поспіль в чемпіонаті, коли він виходив у стартовому складі.

Голи у ворота Кальярі стали для Ібрагімовича 11-им та 12-им в цьому чемпіонаті. Це дозволило йому зрівнятися в гонці бомбардирів з Ромелу Лукаку з Інтера та Чіро Іммобіле з Лаціо. Лідирує Кріштіану Роналду, в якого 15 голів в Серії А.

Відзначимо, що завдяки цій перемозі Мілан втримався на першому місці в турнірній таблиці. Команда випереджає найближчого переслідувача – Інтер – на три очки.

Відеоогляд матчу Кальярі – Мілан