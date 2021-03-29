Нападник Златан Ібрагімович у свої 39 років повернувся до лав збірної Швеції. І своєю грою довів, що він справді заслуговує місце у стартовому складі команди.

Ібрагімович зіграв у двох матчах відбору на чемпіонат світу. Відзначитися самому в цих матчах не вдалося, але зате він асистував партнерам.

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Саме з паса Ібрагімовича Классон забив єдиний гол у матчі проти Грузії.

Відзначився Ібрагімович і в матчі проти Косова у неділю, 28 березня. При цьому у своєму фірмовому стилі. На 12-й хвилині нападник випередив голкіпера та п'ятою у повітрі, неначе прийомом з карате, скинув м'яч на Аугустінссона. І вже той забив перший гол в матчі.

Сам матч закінчився впевненою перемогою шведів з рахунком 3:0.

Дивіться відеоогляд матчу Косово – Швеція (момент з пасом Ібрагімовича з 2:00)