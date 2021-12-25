Неоднозначное поздравление

Шведский форвард публично поздравил всех с Рождеством. Но захотел выделиться на фоне других спортсменов.

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40-летний Златан Ибрагимович выложил фотографию на своей странице в инстаграме. На фото была изображена свеча в виде кисти с разогнутым средним пальцем.

Футболист коротко подписал фото: "С Рождеством".

Игрок поздравил с Рождеством / Фото из инстаграма Златана Ибрагимовича

"Второе дыхание" Ибрагимовича

Шведу 40 лет, а он может дать фору любому молодому футболисту.

В январе 2020-го форвард вернулся в Милан, где взял на себя качества лидера.

11-й номер Милана в сезоне-2021/2022 отыграл 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал два асиста.

Благодаря игре шведского игрока "россонери" после 19 туров идет на втором месте в Серии А, имея в своем активе 42 очка.

Вниманию. Следующий матч Милан проведет уже в следующем 2022 году. 6 января подопечные Стефано Пиоли дома примут Рому Жозе Моуринью.