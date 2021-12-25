Неоднозначное поздравление
Шведский форвард публично поздравил всех с Рождеством. Но захотел выделиться на фоне других спортсменов.
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40-летний Златан Ибрагимович выложил фотографию на своей странице в инстаграме. На фото была изображена свеча в виде кисти с разогнутым средним пальцем.
Футболист коротко подписал фото: "С Рождеством".
Игрок поздравил с Рождеством / Фото из инстаграма Златана Ибрагимовича
"Второе дыхание" Ибрагимовича
- Шведу 40 лет, а он может дать фору любому молодому футболисту.
- В январе 2020-го форвард вернулся в Милан, где взял на себя качества лидера.
- 11-й номер Милана в сезоне-2021/2022 отыграл 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал два асиста.
- Благодаря игре шведского игрока "россонери" после 19 туров идет на втором месте в Серии А, имея в своем активе 42 очка.