Неоднозначне привітання
Шведський форвард публічно привітав усіх із Різдвом. Але захотів виділитись на фоні інших спортсменів.
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40-річний Златан Ібрагімович виклав світлину на своїй сторінці в інстаграмі. На фото була зображена свічка у вигляді кисті із розігнутим середнім пальцем.
Футболіст коротко підписав фото: "З Різдвом".
Гравець привітав з Різдвом / Фото з інстаграму Златана Ібрагімовича
"Друге дихання" Ібрагімовича
- Шведу 40 років, а він може дати фору будь-якому молодому футболісту.
- У січні 2020-го форвард повернувся у Мілан, де взяв на себе якості лідера.
- 11-й номер Мілана у сезоні-2021/2022 відіграв 15 матчів, у яких забив 7 голів та зробив два асисти.
- Завдяки грі шведського гравця "россонері" після 19 турів йде на другому місці у Серії А, маючи у своєму активі 42 очки.