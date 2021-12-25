Новогодние праздники в кругу родных

19-летняя теннисистка выложила в соцсетях фотографии из Монте-Карло, где готовится к новому сезону. Это один из тех периодов, которые Костюк может провести с самыми родными.

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Уже 4 января Марта откроет для себя новый сезон. Талантливая украинка выйдет на корт турнира 250 в Мельбурне (Австралия). А пока спортсменка наслаждается маленьким отдыхом с семьей. Теннисистка выложила фото и видео с младшей сестрой Зоряной.

Благодарна и благословенна. С Рождеством вас и ваших близких,

– поздравила с праздниками теннисистка.

Костюк с сестрой / Скриншот из сторис Марты Костюк

На фотографиях видно, что семья украинской спортсменки празднует Рождество. Не смогла Марта обойтись без танцев со своей сестрой, чтобы поднять настроение не только семье, но и своим подписчикам.

Прошлый сезон Костюк завершила на 50 месте в рейтинге WTA.



Костюк празднует Рождество / Скриншот из сторис Марты Костюк