Украинцы не поддержат: Ибрагимович тепло пообщался с Хабибом на матче Милан – Рома

В воскресенье, 14 января, состоялся матч 20 тура чемпионата Италии между Миланом и римской Ромой. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

На матче присутствовал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, обладающий российским гражданством. Также он после начала полномасштабного вторжения России не делал никаких заявлений, пишет 24 Канал.

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Хабиб до сих пор никак не комментирует войну России против Украины

Перед началом матча Златан Ибрагимович, который сейчас является старшим советником "Россонери", пообщался с бойцом смешанных единоборств, а официальный аккаунт Серии А выложил видео. Официальный аккаунт Серии А опубликовал ролик, где видно, как они общаются.

Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче Милан – Рома: смотрите видео

Как закончился матч

Милан одолел Рому в ключевом матче 20-го тура итальянской Серии А. Игра на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершилась с результатом 3:1.

На одиннадцатой минуте Ясин Адли вывел миланцев вперед, поэтому до перерыва команды шли с минимальным преимуществом "россонери". В начале второй половины матча подопечные Пиоли увеличили свое преимущество – на 56-й минуте Оливье Жиру забил гол.

Роме удалось сократить отставание на 69-й минуте благодаря пенальти, реализованному Леандро Паредесом.

Однако римлянам не удалось избежать поражения. На 84-й минуте Тео Эрнандес забил гол с передачи Жиру, установив конечный счет матча.

В сентябре 2022 года Хабиб закрыл комментарии в инстаграмме после призывов от подписчиков высказаться против мобилизации и жестокого отношения силовиков к протестующим в Дагестане.