На матчі був присутній колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, який має російське громадянство. Також він після початку повномасштабного вторгнення Росії не робив ніяких заяв, пише 24 Канал.
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Хабіб досі ніяк не коментує війну Росії проти України
Перед початком матчу Златан Ібрагімович, який зараз є старшим радником "россонері", поспілкувався з бійцем змішаних єдиноборств, а офіційний акаунт Серії А виклав відео. Офіційний акаунт Серії А опублікував ролик, де видно як вони спілкуються.
Хабіб зустрівся з Ібрагімовичем на матчі Мілан – Рома: дивіться відео
Як закінчився матч
- Мілан здолав Рому у ключовому матчі 20-го туру італійської Серії А. Гра на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершилася із результатом 3:1.
- На одинадцятій хвилині Ясін Адлі вивів міланців уперед, тому до перерви команди йшли за мінімальної переваги "россонері". На початку другої половини матчу підопічні Піолі збільшили свою перевагу – на 56-й хвилині Олів'є Жиру забив гол.
- Ромі вдалося скоротити відставання на 69-й хвилині завдяки пенальті, реалізованому Леандро Паредесом.
- Проте римлянам не вдалося уникнути поразки. На 84-й хвилині Тео Ернандес забив гол з передачі Жиру, встановивши кінцевий рахунок матчу.