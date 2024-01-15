На матчі був присутній колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, який має російське громадянство. Також він після початку повномасштабного вторгнення Росії не робив ніяких заяв, пише 24 Канал.

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Хабіб досі ніяк не коментує війну Росії проти України

Перед початком матчу Златан Ібрагімович, який зараз є старшим радником "россонері", поспілкувався з бійцем змішаних єдиноборств, а офіційний акаунт Серії А виклав відео. Офіційний акаунт Серії А опублікував ролик, де видно як вони спілкуються.

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Цікаво. У вересні 2022 року Хабіб закрив коментарі в інстаграмі після закликів від підписників висловитися проти мобілізації та жорстокого ставлення силовиків до протестувальників у Дагестані.

Як закінчився матч