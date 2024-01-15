На матче присутствовал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, обладающий российским гражданством. Также он после начала полномасштабного вторжения России не делал никаких заявлений, пишет 24 Канал.
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Хабиб до сих пор никак не комментирует войну России против Украины
Перед началом матча Златан Ибрагимович, который сейчас является старшим советником "Россонери", пообщался с бойцом смешанных единоборств, а официальный аккаунт Серии А выложил видео. Официальный аккаунт Серии А опубликовал ролик, где видно, как они общаются.
Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче Милан – Рома: смотрите видео
Как закончился матч
- Милан одолел Рому в ключевом матче 20-го тура итальянской Серии А. Игра на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершилась с результатом 3:1.
- На одиннадцатой минуте Ясин Адли вывел миланцев вперед, поэтому до перерыва команды шли с минимальным преимуществом "россонери". В начале второй половины матча подопечные Пиоли увеличили свое преимущество – на 56-й минуте Оливье Жиру забил гол.
- Роме удалось сократить отставание на 69-й минуте благодаря пенальти, реализованному Леандро Паредесом.
- Однако римлянам не удалось избежать поражения. На 84-й минуте Тео Эрнандес забил гол с передачи Жиру, установив конечный счет матча.