На матче присутствовал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, обладающий российским гражданством. Также он после начала полномасштабного вторжения России не делал никаких заявлений, пишет 24 Канал.

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Хабиб до сих пор никак не комментирует войну России против Украины

Перед началом матча Златан Ибрагимович, который сейчас является старшим советником "Россонери", пообщался с бойцом смешанных единоборств, а официальный аккаунт Серии А выложил видео. Официальный аккаунт Серии А опубликовал ролик, где видно, как они общаются.

Хабиб встретился с Ибрагимовичем на матче Милан – Рома: смотрите видео

Любопытно. В сентябре 2022 года Хабиб закрыл комментарии в инстаграмме после призывов от подписчиков высказаться против мобилизации и жестокого отношения силовиков к протестующим в Дагестане.

Как закончился матч