Звездный нападающий Милана Златан Ибрагимович мог завершить карьеру еще летом 2020-го года. Швед передумал, подписав новый контракт. Как видим, это решение было правильным.

В последних матчах Милан сложно уже представить на поле без Златана Ибрагимовича. Но никто не догадывался, что 2020-й год мог быть последним, когда болельщики могли любоваться игрой шведа, сообщает Goal.

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Правильное решение

Сейчас форвард переживает "вторую молодость" в Серии А. В сезоне-2020/21 в составе "россонери" Златан 11 раз отмечался в воротах соперников и еще дважды отдавал голевые передачи на своих партнеров по команде. И это все в 39 лет.

По словам нападающего, летом тренер Пиоли спрашивал его, каким он видит свое будущее. Тогда ответ шведа был категоричен. Златан заявил, что не имеет намерения подписывать новое соглашение и хочет завершить карьеру.

"Сказал, что семья для меня тоже важна, поэтому я не хочу оставаться в Милане еще на год. На следующий день мы снова поговорили, и я сказал, что решил завершить карьеру футболиста. А потом что-то изменилось. Я позвонил в клуб и все же подписал новый контракт", – сказал Ибрагимович.