Похоже, звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович переживает вторую молодость на футбольном поле. На этот раз швед повторил уникальный рекорд уже главного наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

39-летний шведский нападающий провел очередной великолепный поединок после возвращения в Милан. В рамках 7-го тура Серии А против "Удинезе" Ибрагимович сначала отдал результативную передачу, а затем отличился голом, повторив рекорд Шевченко, сообщает "OptaPaolo".

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В итоге матч завершился победой “россонери” со счетом 2:1. Победа позволила команде из Милана возглавить турнирную таблицу Серии А, в их активе 16 очков.

Златан забил за "россонери" в шести матчах Серии А подряд. Среди игроков "Милана" в эпоху трех очков победы с таким результом достигал только украинец и уже главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко в 2001-м, а также сам Златан в 2012-ом. Итак, дважды это не делал никто, кроме Ибрагимовича.

Добавим, что Андрей Шевченко выступал за "Милан" в течение 1999/06 года, а уже в 2008 году вновь вернулся в "россонери", где сыграл один год.

3 - Only three times a #ACMilan’s player has scored in six Serie A matches in a row in the three points for a win era, since 1994/95:



- Andriy Shevchenko (in 2001)

- Zlatan #Ibrahimovic (current streak and also in 2012).



Supremacy.#UdineseMilan #SerieA pic.twitter.com/SPr3eaFqTp — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 1, 2020

Отметим, что в прошлом году в декабре Ибрагимович вернулся в "Милан". Контракт шведа рассчитан на 6 месяцев – до окончания текущего сезона с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Златан уже выступал в клубе из Милана в течение 2010/12 годов. За это время швед забил 42 гола в Серии А в футболке "россонери". Также в активе 39-летнего нападающего выступления за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ и "Лос-Анджелес Гэлакси". Именно за команду из США Ибрагимович выступал на протяжении последнего сезона.