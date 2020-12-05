Зірковий нападник Мілана Златан Ібрагімович міг завершити кар'єру ще влітку 2020-го року. Швед передумав, підписавши новий контракт. Як бачимо, це рішення було правильним.

В останніх матчах Мілан складно вже уявити на полі без Златана Ібрагімовича. Але ніхто не здогадувався, що 2020-й рік міг бути останнім, коли вболівальники могли любуватись грою шведа, повідомляє Goal.

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Правильне рішення

Зараз форвард переживає "другу молодість" у Серії А. У сезоні-2020/21 у складі "россонері" Златан 11 разів відзначався у воротах суперників та ще двічі віддавав гольові передачі на своїх партнерів по команді. І це все у 39 років.

За словами нападника, влітку тренер Піолі запитував його, яким він бачить своє майбутнє. Тоді відповідь шведа була категоричною. Златан заявив, що немає наміру підписувати нову угоду та хоче завершити кар'єру.

"Сказав, що сім'я для мене теж важлива, тому я не хочу залишатися в Мілані ще на рік. Наступного дня ми знову поговорили, і я сказав, що вирішив завершити кар'єру футболіста. А потім щось змінилося. Я зателефонував у клуб і все ж підписав новий контракт", – сказав Ібрагімович.