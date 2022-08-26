И снова Фенербахче: Динамо получило соперников в Лиге Европы
Киевское "Динамо" узнало имена соперников в групповом этапе Лиги Европы.
Динамо во время жеребьевки было в первой корзине. Следовательно, первым узнало, в какую группу попадет. Это группа B.
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Соперниками киевлян в этом квартете стали французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЭК.
Стоит напомнить, что именно с Фенербахче Динамо играло в квалификации Лиги чемпионов. И выбили их.
Что касается АЭК, то эта команда выбила Днепр-1 из Лиги Европы.
Матчи пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Это связано с тем, что в ноябре-декабре состоится чемпионат мира по футболу, поэтому календарь пришлось несколько "сжать"
- Тур 1: 8 сентября
- Тур 2: 15 сентября
- Тур 3: 6 октября
- Тур 4: 13 октября
- Тур 5: 27 октября
- Тур 6: 3 ноября
Финал состоится 31 мая 2023 года в Будапеште. Победитель Лиги Европы получит прямую путевку в группу Лиги чемпионов. При этом во время жеребьевки будет в первой корзине. Также команда сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.