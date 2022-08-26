Динамо під час жеребкування було в першому кошику. Відтак першим дізналося, в яку групу потрапить. Це група B.

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Суперниками киян в цьому квартеті стали французький Ренн, турецький Фенербахче та кіпрський АЕК.

Варто нагадати, що саме з Фенербахче Динамо грало у кваліфікації Ліги чемпіонів. Та вибили їх.

Щодо АЕК, то ця команда вибила Дніпро-1 з Ліги Європи.

Матчі відбудуться з 8 вересня по 3 листопада. Це пов'язано з тим, що в листопаді-грудні відбудеться чемпіонат світу з футболу, тому календар довелося дещо "стиснути"

Тур 1: 8 вересня

Тур 2: 15 вересня

Тур 3: 6 жовтня

Тур 4: 13 жовтня

Тур 5: 27 жовтня

Тур 6: 3 листопада

Фінал відбудеться 31 травня 2023 року в Будапешті. Переможець Ліги Європи отримає пряму путівку в групу Ліги чемпіонів. При цьому під час жеребкування буде в першому кошику. Також команда зіграє у матчі за Суперкубок УЄФА.