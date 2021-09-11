Хватит на этом хайповать, – жена Малиновского опровергла конфликт с Петраковым

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский получил мало игрового времени в предыдущих матчах команды в отборе на ЧМ-2022. Наставник сборной Александр Петраков заявил, что Руслан на него обиделся. Но эту информацию опровергает жена футболиста.

Роксана: У Руслана никогда не было проблем с тренерами

Роксана Малиновская в своем инстаграме заступилась за мужа. Она опубликовала скриншот комментария Юрия Вернидуба о Малиновском, в котором тренер посоветовал Руслану "опуститься на землю".

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Кто может подтвердить информацию, что Руслан обиделся на тренера? Может быть, хватит на этом хайповать журналистам? У Руслана никогда не было проблем ни с тренерами, ни с игроками, хочу напомнить. А эту новость было особенно неожиданно прочитать,

– написала Роксана.



Скриншот

Что известно о конфликте Малиновского с Петраковым