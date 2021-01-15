Форвард Аяксу Клас-Ян Хунтелаара зумів оформити дубль у матчі, вийшовши на заміну на 89-й хвилині. Його два голи принесли команді перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів.

Аякс проводив матч чемпіонату проти Твенте на виїзді. І вже на сьомій хвилині зустрічі вийшов вперед. Та за шість хвилин до кінця основного часу господарям вдалося зрівняти рахунок. І тоді на поле вийшов Клаас-Ян Хунтелаар.

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Нападник вийшов на 89-й хвилині матчу. І вже за хвилину забив перший гол після скидки від партнера.

Але йому цього виявилося замало, і ще за хвилину він відзначився ще раз, перекинувши воротаря.

Таким чином за дві хвилини Хунтелаар оформив дубль та приніс перемогу Аяксу. Зробив це нападник за день до 15-ліття свого дебюту за команду.

До цього нікому не вдавалося оформити дубль, вийшовши на заміну на 89-й хвилині матчу.

Відеоогляд матчу Твенте – Аякс