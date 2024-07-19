"Нужно извиниться": почему уволили заместителя министра спорта Аргентины

Расистский скандал вокруг Энцо Фернандеса и игроков сборной Аргентины разрастается. Заместителя министра спорта Агрентины уволили из-за его заявления.

Один из лидеров сборной Аргентины Энцо Фернадес вместе со своими партнерами по команде во время празднования победы на Копа Америка-2024 спели расистскую песню о футболистах сборной Франции. Сразу это событие подняло волну возмущения у всего футбольного мира.

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Призыв к Месси

Заместитель министра спорта Агрентины был уволен с должности. Чиновник призвал Месси и президента аргентинской федерации футбола принести публичные извинения перед французскими футболистами за песню, которую спели в автобусе аргентинцы.

Чиновник считает, что Месси как лидер и капитан сборной должен извиниться за этот поступок, который совершили его партнеры. Президент федерации футбола Аргентины тоже должен это сделать. Они оба должны вытащить страну из позорной ситуации в которую она попала.

Это возможность показать пример. Для общества хорошо видеть, что футбол просит прощения. Это уже происходит в социальной жизни, в школах, клубах, но это еще не дошло до большого футбола,

– сказал Гарро.

В ответ на заявление Хулио Гарро офис президента наказал чиновника и он больше не занимает свою должность. Руководство считает, что никто не имеет права указывать, что делать сборной Аргентине.

. Французские легионеры и по совместительству одноклубники Энцо Фернандеса отписались в Инстаграме от страницы партнера. Уэсли Фофана вообще публично в соцсетях раскритиковал аргентинца, заявив, что расизму не место в футболе.

В песне шла речь о том, что футболисты хоть и представляют сборную Франции, но их происхождение из Африки. Также в были слова о том, что Килиан Мбаппе гей.

В Челси после этого инцидента заявили о начале внутришьного дисциплинарного расследования. Энцо Фернандес выложил пост в Инстаграм, где публично извинился за свое поведение.