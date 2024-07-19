Один з лідерів збірної Аргентини Енцо Фернадес разом зі своїми партнерами по команді під час святкування перемоги на Копа Америка-2024 заспівали расистьску пісню про футболістів збірної Франції. Одразу ця подія підняла хвилю обурення у всього футбольного світу.

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Заклик до Мессі

Заступника міністра спорту Агрентини було звільнено з посади. Посадовець закликав Мессі та президента аргентинської федерації футболу принести публічні вибачення перед французькими футболістами за пісню, яку заспівали в автобусі аргентинці.

Чиновник вважає, що Мессі як лідер та капітан збірної повинен перепросити за цей вчинок, який скоїли його партнери. Президент федерації футболу Аргентини теж має це зробити. Вони обидва повинні витягнути країну з ганебної ситуації в яку вона потрапила.

Це можливість показати приклад. Для суспільства добре бачити, що футбол просить пробачення. Це вже відбувається в соціальному житті, в школах, клубах, але це ще не дійшло до великого футболу,

– сказав Гарро.

У відповідь на заяву Хуліо Гарро офіс президента покарав чиновника і він більше не обіймає свою посаду. Керівництво вважає, що ніхто немає права вказувати, що робити збірній Аргентині.

До слова. Французькі легіонери та за сумісництвом одноклубники Енцо Фернандеса відписались у Інстаграмі від сторінки партнера. Веслі Фофана взагалі публічно у соцмережах розкритикував аргентинця, заявивши, що расизму не місце в футболі.

У пісні йшла мова про те, що футболісти хоч і представляють збірну Франції, але їх походження з Африки. Також у були слова про те, що Кіліан Мбаппе гей.

В Челсі після цього інциденту заявили про початок внутрішьного дисциплінарного розслідування. Енцо Фернандес виклав пост в Інстаграм, де публічно вибачився за свою поведінку.