Хулиан Альварес покинет Манчестер Сити и присоединится к команде Диего Симионе. Ориентировочная сумма трансфера аргентинского нападающего – 95 миллионов евро из которых 20 миллионов бонусами.

Читайте также "Не лучшие отношения с Атлетико": Довбик рассказал, почему отказал "матрасникам"

Разговор Альвареса с сыном Симионе

Кроме Диего Симионе, участвовал в переходе Альвареса сын аргентинского специалиста – Джулиано. На Олимпийских играх-2024 в Париже, Симионе-младший находился вместе с Хулианом в одной сборной.

Во время этого Джулиано побудил Альвареса к переходу в Атлетико Мадрид. В одном из разговоров Хулиан ответил в шутливой форме Симионе-младшему относительно перехода в "матрасники".

Я перейду, только скажи отцу, чтобы больше не звонил,

– пошутил Альварес.

Напомним, что до этого аргентинский нападающий заявлял о том, что хотел бы сыграть за другую команду из столицы Испании – Реал Мадрид.

В прошлом сезоне Хулиан Альварес, как дублер Эрлинга Холанда, проявил себя хорошо. Нападающий в 36 матчах за "горожан" забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.