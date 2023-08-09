Клуб АПЛ уволил тренера-победителя Лиги Европы за два дня до старта сезона

В прошлом сезоне Хулен Лопетеги спас Вулверхэмптон от вылета в Чемпионшип. Теперь же "волки" не смогли удовлетворить его трансферные требования, поэтому стороны решили разойтись.

Уже на этой неделе в Англии стартует новый сезон АПЛ 2023-2024. Первый матч пройдет в пятницу, 11 августа, когда Бернли примет действующего чемпиона Манчестер Сити.

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Еще в мае-июне три клуба сменили тренеров – Челси, Тоттенхэм и Борнмут. Теперь же довольно неожиданно за два дня до старта сезона уволить наставника решил Вулверхэмптон.

Странное решение аутсайдера АПЛ

Официальный сайт "волков" объявил о разрыве контракта с Хуленом Лопетеги по взаимному согласию сторон. По слухам у испанца возникло недовольство трансферной кампанией клуба.

Летом Вулвз потратили средства только на форварда Кунью (50 миллионов евро), взятого в аренду зимой с обязательным правом выкупа. Также команду за 11 миллионов пополнил опорник Метца Траоре.

Но при этом Вулверхэмптон потерял немало важных игроков – Рауль Хименес, Рубен Невеш, Жоау Моутиньо, Натан Коллинз. Вместе с Лопетеги уходит его тренерский штаб. Возглавить "волков" должен Гарри О'Нил, который в прошлом сезоне руководил Борнмутом.

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Команда уже 14 августа стартует в АПЛ по матчу против Манчестер Юнайтед. Напомним, что Хулен возглавил команду в ноябре прошлого года, когда Вулверхэмптон шел последним в чемпионате. Под руководством испанца клуб выиграл 10 из 27 матчей и финишировал на 13 месте.

Достижения Хулена Лопетеги

За свою тренерскую карьеру Лопетеги возглавлял Райо Вальекано, Порту, молодежную и национальную сборные Испании, Реал и Севилью. В 2012 году Хулен привел испанскую сборную U-19 к чемпионству на Евро, а через год повторил этот успех с командой U-21.

Хулен выводил национальную сборную Испании на ЧМ-2018, но был уволен за день до начала Мундиаля. Дело в том, что тогда Реал объявил, что Лопетеги с нового сезона будет руководить мадридцами, из-за чего у федерации возникло недовольство из-за конфликта интересов.

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Самый громкий успех коуч достиг с Севилией, с которой в 2020-м выиграл Лигу Европы. Руководил он андалусийцами и в начале прошлого сезона, в котором клуб тоже взял ЛЕ. Впрочем, после предложения со стороны Вулверхэмптона Хулен расторг контракт с испанской командой.