Вже цього тижня в Англії стартує новий сезон АПЛ 2023-2024. Перший матч пройде у п'ятницю, 11 серпня, коли Бернлі прийме чинного чеміпона Манчестер Сіті.

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Ще у травні-червні три клуби змінили тренерів – Челсі, Тоттенхем та Борнмут. Тепер же досить несподівано за два дні до старту сезону звільнити наставника вирішив Вулверхемптон.

Дивне рішення аутсайдера АПЛ

Офіційний сайт "вовків" оголосив про розрив контракту із Хуленом Лопетегі за взаємною згодою сторін. За чутками у іспанця виникло незадоволення трансферною кампанією клубу.

Влітку Вулвз витратили кошти лише на форварда Кунью (50 мільйонів євро), якого взяли в оренду взимку з обов'язковим правом викупу. Також команду за 11 мільйонів поповнив опорник Метца Траоре.

Але при цьому Вулверхемптон втратив чимало важливих гравців – Рауль Хіменес, Рубен Невеш, Жоау Моутіньо, Натан Коллінз. Разом із Лопетегі йде його тренерський штаб. Очолити "вовків" має Гарі О'Ніл, який минулого сезону керував Борнмутом.

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Команда вже 14 серпня стартує в АПЛ з матчу проти Манчестер Юнайтед. Нагадаємо, що Хулен очолив команду у листопаді минулого року, коли Вулверхемптон йшов останнім в чемпіонаті. Під керівництвом іспанця клуб виграв 10 з 27-ми матчів та фінішував на 13 місці.

Досягнення Хулена Лопетегі

За свою тренерську кар'єру Лопетегі очолював Райо Вальєкано, Порту, молодіжні та національну збірні Іспанії, Реал та Севілью. У 2012-му Хулен привів іспанську збірну U-19 до чемпіонства на Євро, а за рік повторив цей успіх із командою U-21.

Хулен виводив національну збірну Іспанії на ЧС-2018, але був звільнений за день до початку Мундіалю. Річ у тому, що тоді Реал оголосив, що Лопетегі з нового сезону керуватиме мадридцями, через що у федерації виникло незадоволення через конфлікт інтересів.

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Найгучнішого успіху коуч досяг із Севільєю, з якою у 2020-му виграв Лігу Європи. Керував він андалусійцями і на початку минулого сезону, в якому клуб також взяв ЛЄ. Втім після пропозиції з боку Вулверхемптона Хулен розірвав контракт із іспанською командою.