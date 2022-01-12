Билосюк пропустит спринт

По сравнению с прошлым этапом Кубка мира в составе украинской команды существенные изменения. К сборной присоединились Елена Белосюк, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

К слову Надо брать только самых лучших, – рассказал Велепец о составе команды на Олимпиаду-2022.

Не все девушки будут стартовать в спринтерской гонке. В Рупольдинг приехали 6 украинок, однако квота рассчитана только на 5 спортсменок.

Решили, что Елена Белосюк будет пропускать спринт и продолжит готовиться к Олимпиаде. Других девушек нам нужно посмотреть, поскольку мы не закрыли вопрос, кто едет на Олимпиаду,

– отметил тренер.

По словам Велепца, он хочет увидеть готовность к стартам Анастасии Меркушиной и Ирины Петренко. Поскольку из всех спортсменок, они меньше всего участвовали в соревнованиях.

Кстати. В немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования будут продолжаться с 12 по 16 января.