"Хрустальный" футболист: Фати отказался от операции, Барселона хочет убедить игрока

Ансу Фати снова пополнил лазарет Барселоны. Футболист больше не хочет ложиться на операционный стол, чтобы не проходить длительное восстановление.

Больше лечится, чем играет

19-летний левый вингер получил травму в 1/8 финала Кубка Испании против Атлетика Бильбао. Ансу Фати имеет два варианта, как восстановиться от повреждения – операция или консервативное лечение.

Интересно Эриксен согласовал контракт с клубом АПЛ, – журналист

Футболист Барселоны решил не ложиться под хирургический нож. Именно так он сможет уменьшить время своего восстановления до двух месяцев. Однако такое решение не слишком разделяют врачи каталонцев и главный тренер Хави.

Если каталонскому клубу удастся убедить Фати улететь в Финляндию и сделать операцию, то в таком случае его восстановление продлится от 4-х до 6-ти месяцев.

Как Фати снова травмировался

Ансу Фати начал кубковый матч со скамейки запасных, появившись на поле на 61-й минуте. Но даже не смог доиграть матч до его окончания. На 96-й минуте талантливый нападающий покинул поле из-за рецидива травмы.

Повреждение игрок получил даже не в моменте борьбы. Проблемы со здоровьем возникли у Ансу во время ускорения.

Напомним, что в этом матче Барселона по итогам двух таймов и овертаймов проиграла Атлетику Бильбао 3:2.