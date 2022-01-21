Атлетик – Барселона 3:2

Голы: Муньяин, 2, 105+1(п), Мартинес, 86 – Торрес, 20, Педри, 90+3

Хозяевам матча удалось забить быстрый гол. Уже на 2-й минуте счет во встрече был 1:0. Казалось, что прострел Уильямса не найдет адресата, но мяч подхватил Муньяин и красивым ударом забросил мяч за воротник голкипера прямо под дальнюю штангу.

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Еще до перерыва гости из Каталонии сравняли цифры на табло. Торрес получил пас от Буткетса и обводным ударом снял паучка с девятки ворот Атлетика – 1:1.

Уильямс накрутил Араухо, но с ударом с острого угла справился тер Штеген. Это был не последний случай клуба из Бильбао, чтобы снова выйти вперед. Гарсия выше выпрыгнул после подачи с углового, но снова немецкий вратарь Барселоны был на высоте.

1:1 – именно с таким счетом завершился первый тайм. После отдыха команды продолжили забивать.

Барселона дважды отыгрывалась

Как команды не старались, но следующий гол был забит в конце основного времени матча. На 86-й минуте футболисты Атлетика затолкали мяч в сетку ворот соперника. Пике ложился всем телом, чтобы не дать пробить Мартинесу, но игрок из Бильбао уже в падении протолкнул мяч – 2:1.

Бильбао забило второй раз, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Уже в компенсированные минуты подопечные Хави перевели матч в овертаймы. Дани Алвес отправил мяч в центр штрафной, но сделал это в падении через себя, его передачу подхватил Педри и спас поединок для каталонцев – 2:2.

Роковой 11-метровый

Атлетик и Барселона продолжили сражаться за путевку в четвертьфинал в дополнительных 15-минутных таймах.

На последней минуте первого овертайма Атлетик снова повел в счете. Мяч после прострела Уильямса нашел руку Альбы – пенальти. К отметке подошел Муньяин и легко обыграл тер Штегена – 3:2 дубль нападающего.

Каталонский клуб не сумел в третий раз за матч отыграться. В итоге – 3:2 Атлетик Бильбао шагает в 1/4 финала Кубка Короля, а Барселона складывает чемоданы.

Атлетик – Барселона видеообзор матча