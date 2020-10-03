Хруст скорпиона: девушка-боец UFC редким приемом победила соперницу – видео
Словацкая девушка-боец смешанного стиля (MMA) Моника Точликова одержала победу на турнире Bellator 247 над Джейд Джоранд редким болевым приемом.
Во втором раунде Точликова сумела закрепить руки и ноги вокруг живота соперницы, а затем с хрустом сжала свою коллегу-дебютантку. Этот прием "скорпиона" редко можно увидеть в октагоне, пишет 24 канал.
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Прием "хруст скорпиона": смотрите видео
Эксперт Bellator Джон Маккарти, который судил поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), отметил, что ни разу не видел выполнения данного приема в MMA.
Хохликова записала на свой счет первую победу в MMA. Для Джоранд поединок также был дебютом в смешанном стиле.
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