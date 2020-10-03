Хрускіт скорпіона: дівчина-боєць UFC рідкісним прийомом перемогла суперницю – відео
Словацька дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Моніка Точлікова здобула перемогу на турнірі Bellator 247 над Джейд Джоранд рідкісним больовим прийомом.
У другому раунді Точлікова зуміла закріпити руки і ноги навколо живота суперниці, а потім з хрускотом стиснула свою колегу-дебютантку. Цей прийом "скорпіона" рідко можна побачити в октагоні, пише 24 канал.
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Прийом "хрускіт скорпіона": дивіться відео
Експерт Bellator Джон Маккарті, який судив поєдинки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), зазначив, що жодного разу не бачив виконання даного прийому в MMA.
Хохлікова записала на свій рахунок першу перемогу в MMA. Для Джоранд поєдинок також був дебютом в змішаному стилі.
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