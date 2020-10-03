Словацька дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Моніка Точлікова здобула перемогу на турнірі Bellator 247 над Джейд Джоранд рідкісним больовим прийомом.

У другому раунді Точлікова зуміла закріпити руки і ноги навколо живота суперниці, а потім з хрускотом стиснула свою колегу-дебютантку. Цей прийом "скорпіона" рідко можна побачити в октагоні, пише 24 канал.

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Прийом "хрускіт скорпіона": дивіться відео

There’s a first time for everything!



@JohnMcCarthyMMA says he’s never seen the "superguard" ( aka scorpion crunch) pulled off in #MMA & Monika Tochlikova made it happen at #Bellator247.



We are live now on YouTube!

️ https://t.co/rTzaAC8ttR#Bellator247 pic.twitter.com/m1cSSNwbSC — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2020

Експерт Bellator Джон Маккарті, який судив поєдинки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), зазначив, що жодного разу не бачив виконання даного прийому в MMA.

Хохлікова записала на свій рахунок першу перемогу в MMA. Для Джоранд поєдинок також був дебютом в змішаному стилі.