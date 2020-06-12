Хрупкая Ризатдинова сменила вид спорта: гимнастка вышла на ринг – видео
Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова решила временно сменить вид спорта. Спортсменка сменила булавы и ленту на боксерские перчатки.
Видео такой необычной для девушки тренировки она поделилась в своем Instagram.
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Чемпионка на ринге
Как видно в ролике, Ризатдинова составила бы конкуренцию многим в боксе. Девушке удается ловко наносить один за другим удары.
Отметим, что Анна Ризатдинова является лицом спортивного бренда одежды Under Armour. В феврале 2020 года украинка Анна Ризатдинова открыла собственную тренировочную студию по художественной гимнастике.
Достижения Анны Ризатдиновой: главное
- Чемпионка и призер Всемирных игр и Универсиады, а также дважды серебряный призер Европейских игр, призер других различных международных соревнований.
- Чемпионка мира из упражнений с обручем (2013), а также на чемпионате мира Ризатдинова дважды получала серебряные награды и девять раз становилась на третью ступеньку пьедестала.
- Трехкратная серебряная призерка и четырехкратная бронзовая призерка чемпионатов Европы.
- В 2015 году в Будапеште (Венгрия) победила в серии Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Также на этой серии получила серебро в упражнении с булавами. Целую копилку наград Анна Ризатдинова завоевала на серии Кубка мира в Софии (Болгария) – пять бронзовых медалей.
- Сейчас Анна дает мастер-классы по всему миру для молодых гимнасток.
- В 2016 году получила бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.