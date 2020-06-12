Олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова вирішила тимчасово змінити вид спорту. Спортсменка змінила булави та стрічку на боксерські рукавиці.

Відео із такого незвичного для дівчини тренування поділилась у своєму Instagram.

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Чемпіонка на ринзі

Як видно у ролику, Різатдінова склала б конкуренцію іншим у боксі. Дівчині вдається вправно викидувати один за одним удари.

Зазначимо, що Анна Різатдінова є обличчям спортивного бренду одягу Under Armour. У лютого 2020 року українка Анна Різатдінова відкрила власну тренувальну студію з художньої гімнастики.

Досягнення Анни Різатдінової: головне