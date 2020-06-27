Как быстро сесть на шпагат: совет от чемпионки Ризатдиновой
Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова не перестает помогать людям совершенствовать физическую форму. На этот раз девушка поделилась советами по растяжке.
Полезными советами чемпионка Анна Ризатдинова поделилась в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Читайте также Будущие олимпийские чемпионки оказались на улице: подробности
Совет от Ризатдиновой
Гимнастка специально для подписчиков "Зіркового шляху" объяснила некоторые моменты.
По словам спортсменки, продольный и поперечный шпагаты – это, в принципе, одно и то же. Если растянуть мышцы под коленями, то сядете как на продольный так и на поперечный шпагат.
Еще одна особенность, чтобы не травмироваться, нужно правильно выполнять все упражнения.
Добавим, что ранее на своей странице в соцсетях Ризатдинова закончила челендж, который длился 10 дней. Каждый день она публиковала видео одного упражнения, которое надо было выполнять. После 10 упражнения, по словам гимнастки, можно было улучшить свою растяжку и сесть на шпагат.
Каждый желающий мог тренироваться со спортсменкой, выкладывать собственные видео с хэштегом # UaChallengeByAnna.
Анна также добавила, для тех, кто загорелся желанием сесть на шпагат всего за семь дней, лучше запастись терпением, потому что недели мало.
Нужно ежедневно тренироваться, чтобы держать мышцы в тонусе. Нужно около месяца, чтобы сесть на шпагат.
Достижения Анны Ризатдиновой
- Чемпионка и призерка Всемирных игр и Универсиады, а также дважды серебряный призер Европейских игр, призер других различных международных соревнований.
- Чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), также на чемпионате мира Ризатдинова дважды получала серебряные награды и девять раз становилась на третью строчку пьедестала.
- Трехкратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
- В 2015 году в Будапеште (Венгрия) победила в серии Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Также на этой серии завоевала и серебро в упражнении с булавами. Целую копилку наград Анна Ризатдинова завоевала на серии Кубка мира в Софии (Болгария) – пять бронзовых медалей.
- Сейчас Анна дает мастер-классы по всему миру для молодых гимнасток.
- В 2016 году завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.