Полезными советами чемпионка Анна Ризатдинова поделилась в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

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Совет от Ризатдиновой

Гимнастка специально для подписчиков "Зіркового шляху" объяснила некоторые моменты.

По словам спортсменки, продольный и поперечный шпагаты – это, в принципе, одно и то же. Если растянуть мышцы под коленями, то сядете как на продольный так и на поперечный шпагат.

Еще одна особенность, чтобы не травмироваться, нужно правильно выполнять все упражнения.

Добавим, что ранее на своей странице в соцсетях Ризатдинова закончила челендж, который длился 10 дней. Каждый день она публиковала видео одного упражнения, которое надо было выполнять. После 10 упражнения, по словам гимнастки, можно было улучшить свою растяжку и сесть на шпагат.

Каждый желающий мог тренироваться со спортсменкой, выкладывать собственные видео с хэштегом # UaChallengeByAnna.

Анна также добавила, для тех, кто загорелся желанием сесть на шпагат всего за семь дней, лучше запастись терпением, потому что недели мало.

Нужно ежедневно тренироваться, чтобы держать мышцы в тонусе. Нужно около месяца, чтобы сесть на шпагат.