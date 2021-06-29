Хотим написать свою историю, – спикер сборной Украины о настроении команды

Матч в 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция состоится уже 29 июня. Украинскую сборную ожидает нелегкая игру, однако команда настроена на максимальный результат.

Об этом рассказал представитель Национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский. Он отметил, что настроение у футболистов боевое и они готовы к противодействию сопернику.

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"Сегодня (29 июня – 24 канал) провели уже утреннюю тренировку на небольшом шотландском стадионе клуба, которому более 100 лет, но главное – газон в хорошем состоянии. Поэтому состоялись последние приготовления, некоторые тактические комбинации наигрывались. Все нормально, готовы к игре", – сказал Гливинский.

По его словам, серьезное противодействие со стороны Швеции будет, однако украинские футболисты чувствуют поддержку всей страны и знают, что будут сами на пустом стадионе Hampden Park.

Чего сборная ожидает от соперника

Александр Гливинский отметил, что Швеция – выносливая команда, которая не сдается до конца матча, и украинская сборная это осознает.

"Мы готовимся к тому, что настоящие скандинавы, крепкая команда, которая так же хочет создать историю, выйти в четверть финала – будет нашим оппонентом. Но мы также хотим написать свою историю, поэтому все ребята, однозначно – настроены отдать все силы, без остатка даже больше, чтобы достичь результата", – сказал представитель сборной.

Матч 1/8 финала Евро2020 Швеция – Украина состоится в 22:00 29 июня. Стартовый свисток итальянского арбитра прозвучит на стадионе Hampden Park в Глазго, в Шотландии.

В то же время он отметил, что нужно понимать – что это спорт, в котором никогда нельзя спрогнозировать результат, поэтому 2 команды будут сражаться за него. Александр Гливинский рассказал, что на традиционном матчевом совещании сообщили, что примерно 9 тысяч билетов продано.

Ожидается примерно 500 – 700 болельщиков из Украины на этой игре и почти столько же из Швеции. То есть примерно одинаковое будет количество этнических украинцев и шведов на матче,

– сказал спикер сборной Украины по футболу.

Гливинский об ожиданиях от матча Швеция – Украина: смотрите видео