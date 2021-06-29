Про це розповів речник Національної збірної України з футболу Олександр Гливинський. Він зазначив, що настрій у футболістів бойовий та вони готові до протидії супернику.
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"Сьогодні (29 червня – 24 канал) провели вже ранкове тренування на невеличкому шотландському стадіоні клубу, якому понад 100 років, але головне – газон у гарному стані. Тому відбулися останні приготування, деякі тактичні комбінації награвалися. Все нормально, готові до гри", – сказав Гливинський.
За його словами, серйозна протидія з боку Швеції буде, проте українські футболісти відчувають підтримку всієї країни і знають, що не будуть самі на порожньому стадіоні Hampden Park.
Чого збірна очікує від суперника
Олександр Гливинський зазначив, що Швеція – витривала команда, що не здається до кінця матчу, й українська збірна це усвідомлює.
"Ми готуємося до того, що справжні скандинави, міцна команда, що так само хоче створити історію, вийти до чверті фіналу – буде нашим опонентом. Але ми також хочемо написати свою історію, тому всі хлопці, однозначно – налаштовані віддати всі сили, без залишку, навіть більше, щоб досягти результату", – сказав речник збірної.
Водночас він зауважив, що потрібно розуміти – що це спорт, у якому ніколи не можна спрогнозувати результат, тож 2 команди будуть битися за нього. Олександр Гливинський розповів, що на традиційній матчевій нараді повідомили, що приблизно 9 тисяч квитків продано.
Очікується приблизно 500 — 700 вболівальників з України на цій грі й майже так само зі Швеції. Тобто приблизно однакова буде кількість етнічних українців та шведів на матчі,
– сказав речник збірної України з футболу.
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