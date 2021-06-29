Про це розповів речник Національної збірної України з футболу Олександр Гливинський. Він зазначив, що настрій у футболістів бойовий та вони готові до протидії супернику.

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"Сьогодні (29 червня – 24 канал) провели вже ранкове тренування на невеличкому шотландському стадіоні клубу, якому понад 100 років, але головне – газон у гарному стані. Тому відбулися останні приготування, деякі тактичні комбінації награвалися. Все нормально, готові до гри", – сказав Гливинський.

За його словами, серйозна протидія з боку Швеції буде, проте українські футболісти відчувають підтримку всієї країни і знають, що не будуть самі на порожньому стадіоні Hampden Park.

Чого збірна очікує від суперника

Олександр Гливинський зазначив, що Швеція – витривала команда, що не здається до кінця матчу, й українська збірна це усвідомлює.

"Ми готуємося до того, що справжні скандинави, міцна команда, що так само хоче створити історію, вийти до чверті фіналу – буде нашим опонентом. Але ми також хочемо написати свою історію, тому всі хлопці, однозначно – налаштовані віддати всі сили, без залишку, навіть більше, щоб досягти результату", – сказав речник збірної.

Зверніть увагу! Матч 1/8 фіналу Євро2020 Швеція – Україна відбудеться о 22:00 29 червня. Стартовий свисток італійського арбітра пролунає на стадіоні Hampden Park у Глазго, що в Шотландії.

Водночас він зауважив, що потрібно розуміти – що це спорт, у якому ніколи не можна спрогнозувати результат, тож 2 команди будуть битися за нього. Олександр Гливинський розповів, що на традиційній матчевій нараді повідомили, що приблизно 9 тисяч квитків продано.

Очікується приблизно 500 — 700 вболівальників з України на цій грі й майже так само зі Швеції. Тобто приблизно однакова буде кількість етнічних українців та шведів на матчі,

– сказав речник збірної України з футболу.

Гливинський про очікування від матчу Швеція – Україна: дивіться відео