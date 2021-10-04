Хотелось бы завершить наконец серию ничьих, – Забарный рассказал об ожиданиях от матчей сборной

Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался про октябрьские матчи сборной в отборе на чемпионат мира 2022. Также игрок выделил цель с которой будет выходить на поле.

Забарный: Впереди очень важный отрезок

После центрального матча 10 тура в котором киевское Динамо сыграло в безголевую ничью с Шахтером, центральный защитник Динамо Илья Забарный сказал о надежде, которую имеет относительно решающих матчей сборной Украины.

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Честно говоря, хотелось бы завершить наконец серию ничьих, которая преследует нас в нынешнем отборочном цикле, и побеждать. Впереди очень важный отрезок, важные игры, и будем выходить лишь с целью победить,

– высказался Забарный.

Также он рассказал готовится ли уже к будущим соперникам сборной.

"Нет, я готовлюсь от матча к матчу, и соперников изучаю, как говорится, по мере их поступления" – высказался Забарный

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