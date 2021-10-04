Забарный: Впереди очень важный отрезок
После центрального матча 10 тура в котором киевское Динамо сыграло в безголевую ничью с Шахтером, центральный защитник Динамо Илья Забарный сказал о надежде, которую имеет относительно решающих матчей сборной Украины.
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Честно говоря, хотелось бы завершить наконец серию ничьих, которая преследует нас в нынешнем отборочном цикле, и побеждать. Впереди очень важный отрезок, важные игры, и будем выходить лишь с целью победить,
– высказался Забарный.
Также он рассказал готовится ли уже к будущим соперникам сборной.
"Нет, я готовлюсь от матча к матчу, и соперников изучаю, как говорится, по мере их поступления" – высказался Забарный
Статистика Забарного
- По данным Transfermarkt, в активе Ильи Забарного в этом сезоне 12 матчей в футболке Динамо, из них 9 в чемпионате Украины и 2 – в Лиге Чемпионов.
- Сборную Украины в октябре ожидают 2 сверхважные матчи. 9 октября на выезде с Финляндией и с Боснией и Герцеговиной – 12 октября.