Забарний: Попереду дуже важливий відрізок
Після центрального матчу 10 туру в якому київське Динамо зіграло в безгольову нічию з Шахтарем, центральний захисник Динамо Ілля Забарний сказав про надію, яку має стосовно вирішальних матчів збірної України.
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Чесно кажучи, хотілося б завершити нарешті серію нічиїх, яка переслідує нас у нинішньому відбірному циклі, й перемагати. Попереду дуже важливий відрізок, важливі гри, і будемо виходити лише з метою перемогти,
– висловився Забарний.
Також він розповів чи вже готується до майбутніх суперників збірної.
"Ні, я готуюся від матчу до матчу, й суперників вивчаю, як то кажуть, в міру їхнього надходження". – висловився Забарний
Статистика Забарного
- За даними Transfermarkt, в активі Іллі Забарного в цьому сезоні 12 матчів у футболці Динамо, з них 9 в чемпіонаті України та 2 – в Лізі Чемпіонів.
- На збірну України в жовтні очікують 2 надважливі матчі. 9 жовтня на виїзді з Фінляндією та з Боснією та Герцеговиною – 12 жовтня.