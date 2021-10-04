Забарний: Попереду дуже важливий відрізок

Після центрального матчу 10 туру в якому київське Динамо зіграло в безгольову нічию з Шахтарем, центральний захисник Динамо Ілля Забарний сказав про надію, яку має стосовно вирішальних матчів збірної України.

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Чесно кажучи, хотілося б завершити нарешті серію нічиїх, яка переслідує нас у нинішньому відбірному циклі, й перемагати. Попереду дуже важливий відрізок, важливі гри, і будемо виходити лише з метою перемогти,

– висловився Забарний.

Також він розповів чи вже готується до майбутніх суперників збірної.

"Ні, я готуюся від матчу до матчу, й суперників вивчаю, як то кажуть, в міру їхнього надходження". – висловився Забарний

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