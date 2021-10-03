Динамо – Шахтер 0:0

Обе команды этот матч начали с минуты молчания в память о жертвах Бабьего Яра. В 2021 году проходит 80 лет с момента первых расстрелов мирных жителей Киева там во время Второй мировой войны.

Обоим командам надо было побеждать. Динамо – чтобы оторваться от "горняков" на шесть очков и взять реванш за поражение в Суперкубке. Шахтеру – чтобы сравниться с соперником по очкам и обойти их в турнирной таблице.

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Обе команды понимали вес ошибки, которая могла бы привести к голу в их ворота. Поэтому сыграли они очень осторожно.

Хотя уже в начале матча после удара Де Пены мяч попал в штангу. Гости на это ответили ударом Степаненко после подачи с углового – Бущан в прыжке "вытянул" мяч. А потом опасно пробивал и Марлос – мимо дальнего угла ворот.

Особенно в Динамо старался новичок Витиньо, но его ударам не хватало точности.

Динамо могло забить гол, когда мяч после рикошета опускался за спиной Пятова, но голкипер в прыжке дотянулся до него.

Во втором тайме моментов стало еще меньше. Много контроля, игры в центре поля, но мало ударов.

Матч так и закончился вничью 0:0, не выявив сильнейшего в юбилейном – 100-м – "украинском классическом" во времена независимости Украины.