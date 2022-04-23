Костюк: Всі бояться висловитися про те, що відбувається в Україні

Марта розповіла, що українські тенісистки хотіли створити петицію щодо відсторонення росіянок та білорусок. Проте спортсменки з інших країн боялися підписувати звернення.

До речі Костюк розірвала стосунки з представником Росії після нападу на Україну

"Для мене дивно і незрозуміло, що всі бояться висловитися про те, що відбувається у центрі Європи у ХХІ столітті. В Україні триває війна. Розумієте, ми ще мали бажання створити петицію, щоб росіян і білорусів, оскільки вони також представляють країни-агресори, виключили в принципі з туру. Щоб дати хід петиції, потрібно зібрати 200-300 підписів.

Але ми якось у розмовах з іншими тенісистами з Європи заїкнулися про те, що є ідея створити петицію – вони мали такий погляд… Суцільний переляк", – сказала Костюк.

"Віч-на-віч з російськими та білорусами"

Українки сподівалися на підтримку представниць Польщі та Чехії, проте ніхто з них не відгукнувся.

Начебто якщо вони підпишуть цей папір, а росіяни про це дізнаються, то до підписантів прийдуть і розстріляють. У результаті ми, українки, залишилися віч-на-віч з російськими та білорусами,

– зазначила Марта.

"Ми хотіли бойкотувати матчі з росіянками та білорусками та сподівалися, що нас підтримають, наприклад, поляки та чехи. Тоді можна було б розраховувати на якесь продовження. Може, інші країни підключилися б. Але підтримки ми ні в кого не знайшли", – розповіла тенісистка.

Українку запитали, звідки ж у світових тенісисток такий страх. На що вона відповіла: "А чому НАТО боїться нормально та ще більше допомогти Україні? Ось вам і відповідь на запитання".

До речі. Нещодавно відомі українські тенісистки та тенісисти звернулися до головних тенісних органів. Вони вимагають відсторони спортсменів з Росії та Білорусі, які ігнорують війну в Україні.