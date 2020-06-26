Курьезный момент произошел в матче любительской лиги Польши. Защитник хотел выбить мяч как можно дальше, но забил в сетку собственных ворот.

В рамках любительской лиги Польши "Виктория" (Витково) принимала "Футбольную академию Рейсса" (Бараново), пишет 24 канал.

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Курьезный эпизод

В матче произошел невероятный эпизод.

Футболист "Виктории" исполнил пенальти. Вратарь мяч отбил перед собой. Форвард сыграл на добивании, но мяч попал в лежащего вратаря.

Подбежал защитник, чтобы помочь голкиперу и выбить мяч как можно дальше, но сделал это слишком неуклюже и отправил мяч в сетку собственных ворот.

Курьезный момент смотрите видео: