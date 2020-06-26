Хотів вибити м'яч, але потрапив у власні ворота: захисник відзначився курйозним голом – відео
Курйозний момент стався у матчі аматорської ліги Польщі. Захисник хотів вибити м'яч якомога далі, але забив у сітку власних воріт.
У рамках аматорської ліги Польщі "Вікторія" (Вітково) приймала "Футбольну академію Рейсса" (Баранове), пише 24 канал.
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Курйозний епізод
У матчі стався неймовірний епізод.
Футболіст "Вікторії" виконав пенальті. Воротар м'яч відбив перед собою. Форвард зіграв на добиванні, але м'яч потрапив у лежачого воротаря.
Набіг захисник, щоб допомогти голкіперу та вибити м'яч якомога далі, але зробив це надто незграбно та відправив м'яч у сітку власних воріт.
Курйозний момент дивіться відео: